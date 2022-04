Créer le SpaceX européen : les start-up françaises à la conquête de l'espace

Devenir le prochain SpaceX européen ? C'est l'ambition de plusieurs start-up françaises dans les années à venir. C'est à Massy-Palaiseau, en région parisienne, que les équipes de TF1 sont allées découvrir une jeune entreprise française. Cette société conçoit des petits moteurs pour les satellites. Son concept : les institutions spatiales ont des besoins, la start-up élabore des solutions. "On peut faire du spatial autrement, aller plus vite dans l'espace, tester plus vite des technologies pour suivre l'ouverture de l'espace à une économie de marché", analyse le PDG d'Exotrail, Jean-Luc Maria.

En 2015, Exotrail ne comptait que quatre employés. Aujourd'hui, l'entreprise a une centaine de salariés. Ses projets pour l'avenir sont ambitieux : créer un "Space van". Une sorte d'autobus de l'espace pour transporter des satellites, mais aussi faire quelques tâches et travaux en orbite. Ce "Space van" pourra "aller remettre du carburant dans les satellites existants, aller attraper les satellites qui ne sont plus opérationnels pour pouvoir les faire redescendre dans l'atmosphère et ainsi dépollué l'espace", explique le directeur d'Exotrail dans la vidéo en tête de l'article.