VIDÉO - Embouteillage dans l’espace : les satellites éclipsent la vue des astronomes

De 1957 à 2019, on envoyait en moyenne 150 satellites par an dans l'espace. Depuis 2019, on en envoie 1 500 par an, soit dix fois plus. Résultat : il y a embouteillage en orbite et cela commence à poser des problèmes financiers aux astronomes. Nicolas Biver, astrophysicien et chercheur au CNRS, l'explique dans la vidéo en tête de cet article : "Quand on perd une image par semaine, ce n’est pas grave. Mais si on perd une image sur deux, ça veut dire que la moitié de l’investissement fait dans le télescope est perdu".

Et cela ne va pas s'arranger, car dans les cinq ans qui viennent, ce seront des dizaines de milliers de satellites envoyés dans l'espace. Ils s'ajouteront aux milliers de satellites inertes, trop vieux, en panne, ou à court de carburants, toujours en orbite autour de la Terre.