VIDÉO - De la viande de mammouth bientôt dans nos assiettes ?

Inimaginable, et pourtant : c'est bel et bien une énorme boulette de viande de mammouth qui a été dévoilée au Nemo Science Museum d'Amsterdam. Elle pèse 400g, est grosse comme un ballon de volley-ball et a été concoctée dans les laboratoires de la startup australienne Vow à base de myoglobine, une protéine de mammouth laineux dont les données génétiques sont publiques. Il a cependant fallu remplir les parties manquantes avec l'ADN de son plus proche parent vivant, l'éléphant d'Afrique. Le tout a été inséré dans une cellule de mouton, les cellules ayant été multipliées en laboratoire jusqu’à obtention d’une boulette de viande. Voilà, c'est en résumé la recette du mammouth laineux cultivé !