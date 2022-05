Découvrez, en 3D, les techniques de greffe de cœur de demain

Comme nous l'explique Gérald Kierzek, nous manquons de greffon et de donneurs. Et pour faire face à ce manque, il va falloir trouver des solutions alternatives. Pour rappel, le cœur bat 60 à 80 fois à l'intérieur de notre poitrine grâce à un myocarde. Ce muscle cardiaque est lui-même oxygéné et irrigué. À l'intérieur, les cavités, les oreillettes, et les ventricules permettent d'oxygéner et de recycler le sang dans tout l'organisme avec des systèmes de clapets et de valves anti retour.