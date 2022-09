Autonomie de 1000 km, charge en 3 min... Découvrez la première berline à hydrogène française

Des innovations également tricolores concernent les bateaux et les vélos. Le yacht The New Era, propulsé par deux moteurs de 300 chevaux chacun alimentés par l’électricité d’une pile à hydrogène, est une première mondiale. Cette innovation technologique créée par la start-up Hynova, basée à La Ciotat, est capable d’embarquer douze personnes à bord. Jusqu’au 10 juillet, elle fera le tour des ports de Méditerranée. L’occasion de présenter ce mode de propulsion propre, qui ne fait pas de bruit et n'émet pas de gaz à effet de serre mais aussi de plaider pour l'installation de barges de recharge pour les bateaux qui utilisent l’hydrogène comme carburant. "On lance notre propre chantier naval à La Ciotat donc il y a un vrai projet industriel français derrière. On va essayer de faire du circuit court, du circuit français, c’est important pour moi aussi", affirme Chloé Zaied, fondatrice de Hynova Yachts.