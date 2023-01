VIDÉO - Découvrez le top 10 des chiens les plus intelligents

On le sait, le chien est le meilleur ami de l'homme. Nous en avons d'ailleurs 7 millions et demi en France. Et la question se pose parfois : en dépit de toute l'affection portée, notre chien est-il réellement plus intelligent que la moyenne ? Des scientifiques de l’Université d’Helsinki, en Finlande, ont tenté de répondre à cette question en faisant passer des tests cognitifs et comportementaux à un millier de chiens de 13 races différentes entre mars 2016 et février 2022. Soit tester le niveau d’activité du chien, son comportement exploratoire, le contrôle inhibiteur, sa capacité de révolution de problèmes, son raisonnement logique et sa mémoire à court terme.

Ainsi, grâce à cette étude publiée fin décembre dans la revue Nature, on connait désormais les chiens les plus intelligents. La race de votre toutou figure-t-elle dans le classement ? Roulement de tambours : à vous de le découvrir dans le top 10 ci-dessous.