VIDÉO - Découvrez les images inédites du tunnel secret découvert au cœur de la pyramide de Khéops

"C'est une découverte bouleversante", explique l'égyptologue Guillemette Andreu. "Dans cette pyramide, il n'y a pas du tout de hiéroglyphes, donc l'on est finalement privé d'une source écrite qui nous raconterait comment elle a été construite, par qui et pourquoi. On est devant un monument immense et muet. Je pense que l'on va beaucoup apprendre sur la construction des pyramides", parie l'experte.

Une technologie ultra-sophistiquée, dotée de détecteurs de particules, de radars et d'ultrasons, avait permis à une équipe internationale de repérer, en 2016, ce couloir de neuf mètres, proche de la paroi extérieur. Les scientifiques savent maintenant qu'il ne communique pas avec les autres galeries de la pyramide, qu'il ne contient pas de trésors ni de momies, mais ils n'ont pas encore pu identifier à quoi il pouvait servir. "À mon avis, il protège la véritable chambre funéraire du roi Khéops", a avancé le très médiatique archéologue égyptien Zahi Hawass, qui dirige le comité scientifique supervisant le projet ScanPyramids.