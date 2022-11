Des centaines de km pour retrouver leur maître : comment expliquer le mystère des chats voyageurs ?

Pour la scientifique, même si ces comportements ne sont pas uniques, ils demeurent exceptionnels. "La majorité du temps, quand les chats se perdent, ils vont rester dans un périmètre de trois pâtés de maison", précise-t-elle. Joana Lagarrigue fait référence notamment à une étude de l’Université norvégienne des sciences de la vie (NMBU), qui a voulu mieux comprendre ce qui se passait lorsque les félins sont livrés à eux-mêmes dans la nature. Pour ce faire, les scientifiques ont suivi 92 chats par collier GPS dans une zone restreinte de 1,1 kilomètre pendant un mois. Et il semblerait que les chats passent la grande majorité (79%) de leur temps à 50 mètres ou moins de leur maison, et parcourent une distance moyenne maximale d’environ 352 mètres.

On ne saura donc jamais ce qui s'est passé dans la tête de la chatte Coxi pour lui permettre de parcourir 600 kilomètres, mais avec l'avancée de la science, sur le comportement félin et sur la biologie du chat, notre comportementaliste avance plusieurs pistes d'explication. Tout d'abord, "le chat étant un animal très routinier, ce déménagement a pu provoquer un grand bouleversement et il est possible qu'il ait cherché à retrouver les repères qu'il avait dans son ancienne maison", estime-t-elle. Ensuite, "on sait que le chat a une mémoire spatio-temporelle, c'est-à-dire qu'il est capable de se repérer dans l'espace en fonction d'expériences qu'il a vécues. On sait par ailleurs que le chat a un odorat très performant, 70 fois plus développé que l'odorat humain, son ouïe est aussi trois fois plus développée que chez l'humain. Ce sont ces sens principaux que le chat va utiliser pour identifier son environnement et se repérer".