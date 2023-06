DOCUMENT TF1 - Arabie saoudite : l'un des plus grands sites archéologiques du monde livre ses secrets

Parmi ces nombreux tombeaux, le plus grand est celui de Qasr al-Farîd : 24 mètres de hauteur, des corniches et des colonnes taillées dans la pierre, à la croisée de plusieurs influences, perse, égyptienne et gréco-romaine. Dans l'histoire, le site a longtemps été éclipsé et son peuple considéré comme maudit, accusé de refuser de se soumettre à un dieu unique.

Aujourd'hui, loin de faire fuir les curieux, la vallée est devenue l'Eldorado de l'archéologie, notamment sous l'égide de Paris. L'Agence française pour le développement d'Al-Ula (Afalula) est chargée depuis 2019 d'assurer le développement culturel et touristique de la vallée. Plus au sud, à Dadan, la capitale de l'ancienne Arabie entre les VI et IIe siècle avant J-C, une équipe d'archéologues français s'affaire, mais la tâche est difficile. "Le problème, c'est que la plupart de ces tombes ont été pillées dans les 2500 dernières années, donc on cherche désespérément une ou plusieurs tombes qui ne l'auraient pas été, pour pouvoir les fouiller, et recueillir des informations sur les pratiques funéraires de l'époque", explique l'un d'entre eux, Jérôme Rohmer.