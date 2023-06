DOCUMENT TF1 - Arabie saoudite : l'incroyable découverte d'un tombeau millénaire devant nos caméras

Dans ce document exceptionnel, on suit cette trouvaille étape par étape, aux côtés des chercheurs. En retirant avec une infinie précaution des sédiments accumulés sous ces dalles, ils aperçoivent d'abord un morceau d'os, pas plus grand qu'une pièce de monnaie. "C'est une très bonne nouvelle, cela signifie que l'on a au moins une partie de la sépulture qui est encore en place et qui n'a pas été perturbée ou pillée. Ce serait la première sépulture dans le secteur que l'on fouille à être intacte, donc on est très content", se réjouit alors l'archéologue-anthropologue Chloé Girardi.

La suite des recherches vient confirmer ses espoirs : l'équipe finit par dégager un squelette entier, au crâne et aux os bien dessinés, au terme de six jours de fouilles minutieuses au total. "On voit ses incisives, complètement éclatées, puis les molaires derrière", décrit l'archéologue. "C'est trop bien", lâche-t-elle, tout sourire. La dépouille de cet homme, enterré sur le site il y a environ 3000 ans, sera récupérée et envoyée en France pour tenter de le dater plus précisément. Al-Ula et sa vallée plusieurs fois millénaire n'ont pas fini de révéler tous leurs souvenirs.