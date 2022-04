Embouteillage dans l'espace : les astronomes perturbés

De 1957 à 2019, on envoyait en moyenne 150 satellites par an dans l'espace. Depuis 2019, on en envoie 1 500 par an, dix fois plus. Résultat : il y a embouteillage en orbite et cela commence à poser des problèmes aux astronomes. Sur ces photos prises par de grands télescopes, toutes les traînées que l'on voit à l'image sont des satellites. Et cela ne va pas s'arranger, car dans les cinq ans qui viennent, ce seront des dizaines de milliers d'objets qui seront envoyés. Ils s'ajouteront aux milliers de satellites inertes, car trop vieux, en panne, ou à court de carburants.