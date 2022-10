Enchères : 535 000 euros le dinosaure !

Il s'appelle Zéphyr, 3 m de long pour 1,30 m de hauteur. Des mensurations de rêve. Et pour un dinosaure venu tout droit du Jurassique supérieur, il est plutôt en forme. Le squelette est vieux de plus de 150 millions d'années. Ses dents, sa colonne vertébrale, ses courtes pattes avant et ses larges pattes arrière, qui lui permettaient de courir à plus de 25 km/heure, sont presque intacts. Mais il a fallu plusieurs milliers d'heures pour restaurer et assembler chacun de ces os.