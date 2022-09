VIDÉO - Pourquoi la date de l'automne varie-t-elle d'une année sur l'autre ?

Si l’automne tombe un 23 cette année, c’est parce que la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, 5 heures et 46 minutes. Par conséquent, tous les quatre ans, on doit réajuster en ajoutant un 29 février, ce qui décale la date de l'équinoxe - qui tombe alors entre les 21 et les 24 septembre selon l'année. Ce rendez-vous astronomique a lieu deux fois par an, à l’automne et aussi printemps. C’est le moment de l'année où la position du Soleil se trouve au zénith lorsqu’on l’observe depuis l’équateur.

Ce mercredi matin, sur le marché de Brumath (Bas-Rhin), bon nombre d'habitants se pensaient déjà en automne, comme le constate une équipe de TF1 dans le reportage en tête de cet article. "C'est le 22, non ?", questionne une commerçante. "En général, c'est le 20 ou le 21. Le 23, ça ne me dit rien. J'en suis sûr", soutient à son tour un riverain. "J'ai regardé le calendrier et j'ai vu le 23", atteste, preuve à l'appui, un troisième.