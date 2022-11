Le 1er décembre, la planète Mars sera au plus près de la Terre

En effet, le jeudi 1er décembre, la planète Mars sera au summum du rapprochement avec la planète Terre, à près de 81.4 millions de kilomètres de notre planète, grâce à un alignement entre le Soleil, la Terre et Mars. Un phénomène astronomique qui permettra à de nombreuses personnes d’observer la planète rouge de très près.

En revanche, le 8 décembre, la planète Mars sera opposée au Soleil : lors de ce phénomène d’occultation, la planète Mars sera dans le même alignement que la Terre et le Soleil, mais cette dernière masquera la présence de la Grande Rouge durant une heure et demie. C’est aux alentours de 6h30 du matin que l’occultation débutera, et qui s’achèvera donc quelques minutes avant le lever du Soleil.