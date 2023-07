VIDÉO - Adieu, Ariane 5 : les images du 117e (et dernier) décollage de la fusée européenne

Ariane 6, quant à elle, devrait être déployée au mieux à la fin de l'année 2023, mais a déjà subi des retards. Plus puissante et plus compétitive avec des coûts divisés par deux par rapport à sa prédécesseure, Ariane 6 a été conçue pour faire concurrence à SpaceX. Les essais sont en cours depuis plusieurs mois, et elle a pu être observée pour la première fois par le public au Centre spatial guyanais de Kourou à la fin du mois de juin.