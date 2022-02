Avis d'orage magnétique : quels effets attendre de la tempête solaire en approche de la Terre ?

Notre astre solaire s'est "réveillé" en 2019, entrant dans un nouveau cycle d'activité, qui devrait culminer en 2025. Des évènements plus importants sont donc possibles, avec des conséquences beaucoup plus significatives. Dès la première observation scientifique du phénomène, en 1859, des perturbations sur les liaisons télégraphiques avaient été observées. Lors d'un épisode plus récent, en 1989, le Québec avait subi un black-out électrique, et six millions de foyers canadiens avaient été plongés dans le noir pendant plusieurs heures.

Mais c'était juste avant la mondialisation du réseau internet, et notre dépendance aux satellites et aux réseaux électriques, sensibles aux tempêtes magnétiques, n'a cessé de s'amplifier depuis. Cette fragilité nouvelle pourrait donc nous exposer à l'avenir à des conséquences indirectes innombrables, et perturber sérieusement notre quotidien - comme l'explique l'astronome Gilles Dawidowicz dans le sujet de TF1.