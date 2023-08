VIDÉO - Échec de la mission Luna-25 : entre la Russie et la Lune, c'est un peu "Je t'aime moi non plus"

La Russie peut se targuer, en dépit de cet échec, d'être aujourd'hui encore l'une des trois seules nations à avoir réussi l'exploit de poser en douceur un engin spatial sur la surface de la Lune, avec les États-Unis et la Chine plus récemment. Mais peut-être plus pour longtemps. Après une nouvelle tentative indienne ce mercredi 23 août, deux sociétés privées américaines, Astrobotic et Intuitive Machines, devraient tenter, elles aussi, leur chance plus tard cette année. De son côté, la Corée du Sud s'est donné pour objectif de poser un engin sur la Lune en 2032. En décembre dernier, le pays avait placé en orbite lunaire sa sonde Danuri, lancée quelques mois plus tôt à bord d'une fusée SpaceX.