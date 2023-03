VIDÉO - Un astéroïde géant passera tout près de la Terre en 2046 : doit-on craindre une collision ?

Le risque est de 1 sur 625 que ce gros rocher nous percute. C'est largement plus probable que de gagner au loto, avec une chance sur 19 millions seulement. Les scientifiques ont déjà réussi à calculer plusieurs trajectoires et vont affiner leurs observations au fur et à mesure.

"On parle non pas d'une trajectoire unique parce qu'on n'a pas la précision infinie pour savoir exactement où il est. Donc, on parle de plusieurs trajectoires. Pour les solutions qui aboutissent à une collision avec la Terre, eh bien, on voit que l'objet suit ce qu'on appelle un couloir autour de la Terre parce qu'on ne sait pas exactement où il va tomber et ce couloir passe au-dessus du Pacifique et de l'Indonésie", explique Patrick Michel, astrophysicien à l'observatoire de Nice Côte d'Azur, CNRS.