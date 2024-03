On connaît (enfin) la date du prochain décollage de la mégafusée Starship de SpaceX

L'entreprise spatiale d'Elon Musk va faire décoller sa mégafusée Starship lors d'un nouveau vol d'essai. Cette nouvelle tentative, la troisième, aura lieu le 14 mars, indique SpaceX. TF1info vous dit comment regarder en direct ce lancement qui s'annonce historique.

Starship de retour sur la rampe de lancement. L'entreprise spatiale d’Elon Musk a annoncé l’heure et la date du prochain vol d’essai de sa mégafusée, dont les deux premiers vols en 2023 se sont soldés par des explosions. Le décollage de la fusée la plus grande (121 mètres) et la plus puissante jamais construite est prévu pour l'instant pour le 14 mars, à 12h30 (heure de Paris), mais un changement d’horaire n’est pas exclu d’ici là.

Comment suivre le lancement

Le lancement sera retransmis en direct sur le site internet de SpaceX et sur le compte de l'entreprise spatiale sur le réseau social X - dont Elon Musk est aussi propriétaire. Comme lors des précédents vols, la mégafusée tentera de faire un tour presque complet de la Terre, avant de plonger dans l'eau quelque part dans le Pacifique, juste au large des côtes d'Hawaï. L’engin n'atteindra techniquement pas l'orbite terrestre, mais sera juste en dessous

Lors du deuxième vol d’essai, les deux étages de la fusée se sont séparés comme prévu, contrairement au premier décollage qui avait causé des dégâts importants sur le pas de tir. Cette troisième tentative sera scrutée de très près par la Nasa, qui compte sur ce vaisseau pour son retour sur la Lune. L'Agence spatiale américaine a passé contrat avec SpaceX pour un alunisseur chargé de déposer ses astronautes sur la surface lunaire.