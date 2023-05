VIDÉO - Espace : les images saisissantes d'une planète "avalée" par une étoile

La digestion s'est faite sans heurts, selon Morgan MacLeod, co-auteur de l'étude et astrophysicien du Centre d'astrophysique du Harvard-Smithsonian. Les scientifiques ont vu après coup "l'étoile se contracter lentement et reprendre sa taille précédente", a-t-il dit. Les astronomes estiment qu'un tel phénomène pourrait survenir jusqu'à plusieurs fois par an dans notre galaxie, qui compte au moins cent milliards d'étoiles et sans doute au moins autant de planètes. "Il est probable que maintenant qu’on a observé cet événement, on va en observer beaucoup d’autres, et l'ensemble de ces événements nous aidera à mieux comprendre l'avenir du système solaire", selon Miguel Montargès.

Et de mieux documenter ce que va subir notre planète Terre dans des milliards d'années, quand le soleil, arrivant à la fin de son existence en tant que naine jaune, enflera pour devenir une géante rouge. Au mieux, sa taille et sa température transformeront la Terre en gros rocher en fusion. Au pire, elle sera totalement engloutie par son étoile.