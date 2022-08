Artémis 1 : pourquoi retourner sur la Lune 50 ans après ?

Parmi les astronautes pressentis pour les futures missions, il y a le Français Thomas Pesquet très attentif à ce vol d'essai. "Aujourd'hui, on va le faire de manière différente, on va s'installer, on va rester plus longtemps, on ne va pas juste planter un drapeau. On va vraiment faire une base et puis faire un peu le même principe que ce que nous avons fait avec l'ISS (Station spatiale internationale) : assurer une présence permanente. Donc cela va vraiment être une aventure incroyable, on a hâte que ça commence", détaille-t-il. Si ce vol se passe bien dans deux ans, Américains et Européens pourraient à nouveau décrocher la Lune, sauf si les Chinois y arrivent avant eux.