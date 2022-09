VIDÉO - Mission DART : la Nasa percute un astéroïde afin de le dévier, une première pour l'humanité

En réalité, la cible s'avère être un couple d'astéroïdes : un gros dénommé Didymos (780 mètres de diamètre) et un plus petit, Dimorphos (160 mètres de diamètre), qui est son satellite. Les deux ne sont éloignés que d'environ un kilomètre l'un de l'autre et c'est sur le plus petit que s'est écrasé le vaisseau. Avec la mission DART, l'objectif de la Nasa est notamment de réduire l'orbite de Dimorphos de 10 minutes, autrement dit de le rapprocher de Didymos. Avant la collision, l'astéroïde faisait le tour du plus gros en 11 heures et 55 minutes.