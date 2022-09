VIDÉO - Nébuleuse d'Orion : de sublimes images dévoilées par James Webb

La captation de ces images par le télescope s'inscrit dans l'un des programmes prioritaires d'observation de James Webb. Il a impliqué plus d'une centaine de scientifiques dans 18 pays, dont notamment du CNRS en France, l'Université Western au Canada et de l'université du Michigan. "Nous sommes époustouflés par les images spectaculaires de la nébuleuse d'Orion", a déclaré l'astrophysicienne Els Peeters de l'université Western, dans un communiqué. "Ces nouvelles observations nous permettent de mieux comprendre comment les étoiles massives transforment les nuages de gaz et de poussière dans lesquels elles sont nées."