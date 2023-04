La méga-fusée Starship explose, Elon Musk... est ravi

Pour en revenir à Starship, la fusée SN24 (qui a été lancée ce jeudi) était le cinquième prototype sur le pas de tir à terminer en poussière, après SN8 et SN9 (qui ont explosé après avoir heurté le sol trop fort, en décembre 2020 et en janvier 2021), SN10 (qui a réussi à atterrir mais a explosé quelques minutes plus tard, en février 2021) ou encore SN11 (qui a lui explosé en plein vol, en mars 2021). Elon Musk avait tenu à tempérer les attentes, en déclarant qu'atteindre l'orbite du premier coup était peu probable. Il s'était contenté d'espérer que le pas de tir ne soit pas détruit par l'explosion des moteurs de Super Heavy au moment de l'allumage. De ce point de vue, on peut dire que la mission a été accomplie.