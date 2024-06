Les deux astronautes ayant embarqué à bord du Starliner sont bien arrivés à bord de l'ISS ce jeudi. Une troisième tentative qui aura été la bonne pour le vaisseau de Boeing, après deux échecs successifs en un mois. De nouvelles fuites d'hélium ont toutefois été détectées sur l'appareil durant le trajet.

Le soulagement pour Boeing. Après un projet aux complications sans fin et un énième problème technique ayant conduit à l'annulation du lancement de son vaisseau samedi dernier, Starliner a bel et bien permis d'envoyer jeudi dans la Station spatiale internationale (ISS) les deux astronautes qu'il transportait depuis Cap Canaveral, en Floride (États-Unis). Butch Wilmore, dont c'est le troisième séjour dans l'ISS, et sa collègue Suni Williams ont rejoint la plateforme spatiale. "Quel endroit génial, c'est super d'être de retour ici", a commenté l'expérimenté Américain de 61 ans.

Les sept astronautes américains et cosmonautes russes déjà présents dans l'ISS ont chaleureusement accueilli les deux voyageurs à leur arrivée dans la capsule, entre accolades et cris de joie.

Des fuites durant le trajet

Le trajet de Wilmore et Williams n'a pas été de tout repos pour autant. Un premier dégagement d'hélium avait été détecté sur leur vaisseau avant la première tentative de lancement, samedi, mais n'avait pas nécessité de la colmater sans mettre en péril la mission. Durant leur vol vers l'ISS, trois autres fuites ont été identifiées sur le Starliner. Autre souci technique : des anomalies sur les propulseurs de l'engin, utilisés pour réaliser de petits ajustements de trajectoire, ont retardé l'approche finale.

Ces problèmes de propulseurs "ne devraient pas être un souci (...) pour les autres phases de la mission", a déclaré lors d'une conférence de presse Steve Stich, haut responsable à la Nasa. Ils n'ont par ailleurs pas de lien avec les dégagements d'hélium, selon lui. La cause exacte des deux difficultés rencontrées – fuites et propulseurs – n'a pas encore été identifiée. "Nous les résoudrons pour la prochaine mission", a promis Mark Nappi, un dirigeant de Boeing.

Le vaisseau vide Starliner avait déjà atteint l'ISS une fois en 2022, mais c'est la première fois qu'il transporte des astronautes. Les deux passagers de Boeing doivent passer un peu plus d'une semaine dans l'ISS, avant de revenir sur Terre, toujours à bord de l'appareil. À cause des nombreuses déconvenues rencontrées ces dernières années par Boeing sur ce projet, la firme américaine s'est fait battre par Space X, l'entreprise d'Elon Musk, qui achemine depuis 2020 des astronautes de la Nasa vers l'ISS.