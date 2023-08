VIDÉO - Super Lune bleue : vous ne la reverrez que dans 14 ans !

Il fallait en profiter. Les fans d'astronomie - et les curieux - ont pu admirer dans la nuit de mercredi 30 à jeudi 31 août une "super Lune bleue". Inutile d'attendre de la voir se colorer ainsi, son nom vient surtout d'une expression anglaise "once in a blue moon" ou l'équivalent pour nous de "tous les 36 du mois". Un phénomène rare qui n'intervient que tous les 10 ou 20 ans. La Nasa indique ainsi que la précédente s'est produite en 2009 et que la prochaine aura lieu en 2037. Les clichés pris cette nuit - et visibles dans la vidéo en tête de cet article - sont donc particulièrement précieux.