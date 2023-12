EN IMAGES - Une éruption solaire, la plus puissante depuis 2017, captée par la Nasa

Si les éruptions solaires sont un phénomène habituel, la Nasa en a enregistré une particulièrement puissante cette semaine. L'agence américaine a dévoilé des images réalisées à l'aide d'un observatoire solaire mis en orbite en 2010.

Grâce à son "Observatoire de la dynamique solaire", la NASA observe en permanence le Soleil et son activité. Le 14 décembre, l'agence américaine a constaté une activité très intense de notre étoile : une "forte éruption solaire" a été enregistrée, la plus intense depuis 2017. Des milliards de tonnes de plasma ont été éjectées, une scène captée en images que vous pouvez retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

Une puissance rare

La Nasa utilise un système de lettres pour définir la puissance des éruptions solaires. Les plus réduites sont décrites comme faisant partie de la classe B, tandis que suivent les classes C, M et enfin X. Des numéros sont ensuite associés, afin de mesurer l'ampleur de l'événement. L'éruption survenue cette semaine a été définie comme X2.8, tandis que la plus puissante jamais enregistrée fut décrite à X45, c'était en 2003.

Quand de telles éruptions se manifestent sur une face du soleil orientée vers la Terre, des vents chargés en particules magnétiques peuvent atteindre notre planète et causer des aurores boréales, ainsi qu'une série de perturbations notables. Les tempêtes géomagnétiques sont en effet susceptibles de contrarier le bon fonctionnement des équipements électriques, ainsi que des dispositifs de communication.

L’éruption observée le 14 décembre a suscité l'attention du Centre de prévision météorologique spatiale des États-Unis. Sur son site, ce dernier a rapporté que des "interférences de communication radio avec des avions ont été signalées". Un impact notable qui s'est manifesté "d’un bout à l’autre du pays".

L'an passé, TF1info s'intéressait à l'étude de ces phénomènes. L'analyse de la "météo solaire", telle qu'on l'appelle, permet de suivre avec précision les rythmes d'activité du Soleil.

Si l'on en croit l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), le prochain pic d’activité de notre étoile aura lieu en 2025. D'ici là, une recrudescence des éruptions solaires est attendue.