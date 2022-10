Espace : une fusée japonaise s'auto-détruit après l'échec de son décollage

La Jaxa avait interrompu mercredi la diffusion en direct en ligne du lancement d'Epsilon-6 depuis son centre spatial d'Uchinoura, dans le département de Kagoshima (sud-ouest du Japon), sans donner initialement d'explications. Cette fusée de 26 mètres de haut et de plus de 95 tonnes est plus petite que le précédent modèle à combustible liquide du Japon, et avait succédé à son précédent lanceur à combustible solide "M-V", abandonné en 2006 en raison de ses coûts élevés.