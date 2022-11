VIDÉO - Et si l'amitié n'était finalement qu'une simple histoire d'odeur ?

On dit souvent des personnes qui s'entendent immédiatement bien qu'il y a une alchimie. Derrière cette expression se cache peut-être une vérité, selon une récente étude publiée dans la revue Science Advances, qui avance que les personnes partageant des odeurs corporelles similaires ont plus de chances de devenir amies. "Les mammifères terrestres non-humains se reniflent constamment et, en fonction, décident de qui sont leurs amis ou ennemis", écrit l'équipe de scientifiques, menée par le chercheur Inbal Ravreby de l'Institut de Sciences Weizmann, basé en Israël.

Comme les hommes cherchent des amis qui leur ressemblent, l'équipe est partie de l'hypothèse que les humains se sentaient pour estimer les odeurs corporelles semblables et juger leur compatibilité amicale. Pour le vérifier, ils ont collecté des échantillons d'amis du même sexe, n'ayant pas de relation romantique et disant avoir eu un coup de foudre amical. Ils ont trouvé 20 paires d'acolytes, constituées pour la moitié d'hommes et pour l'autre de femmes, âgés d'entre 22 et 39 ans, détaillent les chercheurs dans le compte rendu de leurs travaux.