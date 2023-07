VIDÉO - Il capture à mains nues un python de près de 6 mètres, le plus long jamais vu en Floride

L'animal a été tué. Le python birman, ramené du Sud-Est asiatique à la fin du siècle dernier et parmi les plus gros serpents du monde, a trouvé un écosystème parfait pour se reproduire dans les Everglades, une vaste zone humide subtropicale dans le sud de la péninsule de Floride. Ce serpent constricteur n'a pas de prédateur naturel et se nourrit d'autres reptiles, d'oiseaux et de mammifères tels que les ratons laveurs. Sa présence massive menace la faune et la flore. L'État permet donc aux chasseurs de capturer ou de tuer les serpents qui déciment la faune locale comme les ratons laveurs et les lynx roux.