Été indien : les mystères du soleil

Aussi loin qu'ils s'en souviennent, les hommes l'ont observé et étudié. La NASA, l'agence spatiale européenne, et tous ceux qui s'intéressent au ciel scrutent H 24 l'astre brûlant. Elle fait partie de cela, depuis 35 ans, Isabelle, le capture dans ces miroirs. On voit son reflet à cette machine qui reconstruit son image. Une observation quotidienne à l'observatoire de Meudon depuis 1908.