Après l'explosion de la fusée Starship, SpaceX dans le collimateur des associations de protection de l'environnement

En accordant sa licence, l'agence américaine de l'aviation a imposé à SpaceX un certain nombre de contraintes, notamment une évaluation de la faune et de la flore par un biologiste, avant et après un décollage. Les éventuels débris doivent être nettoyés. Mais ces mesures "ne sont pas suffisantes pour empêcher le programme de vol de causer des dégâts environnementaux importants", a argumenté le Center for Biological Diversity. Toutefois, aucun animal n'a été retrouvé mort sur les terres gérées par ces services, ont-ils ajouté dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Les conséquences du décollage incluent de nombreux morceaux de béton, plaques en acier, métaux et autres objets projetés sur des centaines de mètres, et un nuage de béton pulvérisé a déposé de la matière" jusqu'à plus de 10 km au nord-ouest du pas de tir, ont détaillé les services fédéraux. Contrairement à d'autres sites de lancement de grosses fusées, le site de Boca Chica de SpaceX manque à la fois d'un système de déluge, qui inonde les coussinets d'eau ou de mousse, supprimant les ondes de choc, et d'une tranchée de flammes pour évacuer en toute sécurité les gaz d'échappement brûlants.