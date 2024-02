VIDÉO - Il tombe sur un os en promenant son chien et découvre... un titanosaure !

En promenant son chien en forêt dans l'Hérault, un passionné de paléontologie est tombé sur des os de dinosaure. Des fouilles ont été menées depuis deux ans dans le plus grand secret pour éviter les pillages. Il raconte cette découverte unique à TF1.

Il y a deux ans, Damien Boschetto se promène avec son chien dans une forêt du nord de l'Hérault. Ce passionné de paléontologie reconnaît des os de dinosaure. "C'est ici que j'ai trouvé les premiers ossements, montre-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. C'était tombé, effondré de la falaise. Il y avait une quantité d'os vraiment importante." Ce passionné de paléontologie les reconnaît : ce sont des os de dinosaure.

Des fouilles démarrent sur le périmètre. De nombreux ossements ont déjà été découverts dans la région, mais cette fois, une surprise immense attend les chercheurs. Le squelette d'un dinosaure presque complet a été découvert. L'animal n'est autre qu'un titanosaure qui vivait là il y a 70 millions d'années. "Ce sont ces fameux herbivores quadrupèdes avec des longs cous et de longues queues, nous explique Damien. Ces animaux venaient grignoter en haut de la cime des arbres. Donc il faut s'imaginer un animal très, très grand et très très long, qui pouvait atteindre plusieurs mètres de haut et plusieurs mètres de long."

Les ossements sont ensuite transportés dans le laboratoire d'une association. Chaque morceau est entouré de sédiments, un travail méticuleux commence pour Damien. Il nous explique : "L'idée, c'est de se rapprocher au maximum, mais en laissant une petite distance de sécurité pour ne pas endommager l'os".

Après sa découverte, il a démissionné de son poste dans le secteur de l'énergie pour commencer des études de paléontologie. L'objectif est de reconstituer le squelette, pour l'exposer dans le musée de la commune de près de 1000 habitants. Le public devra attendre deux ans pour découvrir le squelette du titanosaure.