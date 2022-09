VIDÉO - Hydrogène : le carburant du futur ?

C'est sans doute LA source d'énergie du futur. Celle qui nous affranchira, entre autres, du gaz et du charbon. Mais produire de l'hydrogène propre n'est pas si simple. Élisabeth Borne a annoncé mercredi un investissement de plus de 2 milliards d'Euros et la création de 5200 emplois dans cette filière. Objectif : produire de l'hydrogène totalement décarboné à l'horizon 2030. Ce qui, par endroits, est déjà une réalité.

Dans la vidéo en tête de cet article, regardez ce camion, a priori banal. Mais quand on écoute, il n'émet aucun bruit ou presque. Il se conduit comme une voiture électrique classique. Sauf qu'il roule à l'hydrogène. Il s'agit d'un vieux modèle diesel dont le moteur a été retiré pour être remplacé par des bonbonnes d'hydrogène, comme l'explique Jérémy Cantin, fondateur d'E-NEO.