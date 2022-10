Deux hommes tétraplégiques retrouvent l'usage de leurs mains grâce à des électrodes, une première mondiale

Jérôme est l'un des deux participants à cette première mondiale, un projet baptisé Agilis et initié par une équipe pluridisciplinaire, qui comprend médecins, chirurgiens, chercheurs et ingénieurs, ayant reçu le soutien de L'Institut européen d'innovation et de technologie. "Je ne m'attendais pas à autant de nouveauté aussi rapidement, attraper un objet aussi rapidement, aussi fortement, et tous les jours de mieux en mieux", salue aussi Vincent, un second volontaire aussi victime d'une lésion à la moelle épinière, dans la vidéo tournée par l'Inria l'an passé. Pour cet homme tétraplégique, qui se dit "prêt à donner (ses) jambes pour récupérer (ses) bras", constater ses progrès au fil des jours, "c'est quelque chose d'assez émouvant".

Les deux volontaires ont subi une intervention chirurgicale : deux petites électrodes ont été enroulées autour de deux nerfs de l'avant-bras, puis reliées à un boîtier et à des capteurs positionnés sur des muscles qu'ils peuvent contracter, comme ceux du cou et de l'épaule. "Il faut que ce mouvement soit fonctionnel, qu'il soit par exemple adapté à l'objet que l'on veut attraper : un verre, une fourchette", appuie dans le 13H Christine Azevedo, directrice de recherches à l'Inria. "C'est là que la complexité réside : on va contrôler les stimulations et les impulsions de façon contrôlée et ciblée pour obtenir le geste que l'on veut."