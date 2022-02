Innovation : des tortues qui aident à prévoir la météo

Les tortues peuplent nos océans depuis plus de 150 millions d'années. Elles ont côtoyé des dinosaures et surmonté toutes les crises climatologiques. Pourtant, six des sept espèces vivantes sont considérées comme menacées. L'association Kélonia a donc passé un accord avec les pêcheurs de La Réunion. Ces derniers rapportent des tortues malades pour qu'elles soient soignées. Les trois-quarts d'entre elles sont ensuite relâchés. C'est le cas notamment d'Oulanga, une survivante. Elle a failli mourir après avoir avalé un hameçon.