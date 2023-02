VIDÉO - L’incroyable découverte d’un ours vieux de 3500 ans conservé dans le permafrost sibérien

Les chercheurs visent également à voir ce que l'ours a ou n'a pas en commun avec ses descendants sibériens du 21e siècle. Une analyse du génome a montré la similitude de l'ADN mitochondrial de l'ancien ours et de ceux des ours bruns qui vivent maintenant en Tchoukotka et en Yakoutie. Ils espèrent enfin que leur examen de l'ours les aidera à recréer une image de l'environnement à l'époque du milieu de la période holocène, il y a quatre mille ans.