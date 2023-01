Qui a découvert le trou de la couche d'ozone ?

À la fin des années 1980, un trou dans la couche d'ozone est observé au-dessus de l’Arctique, cette fois. Le 5 mai 1989, les représentants de 80 pays réunis à Helsinki préconisent l'abandon "au plus tard d'ici 2000" de la production des CFC. Puis, le 30 juin 1990, la conférence de Londres réunissant une centaine de pays ouvre la voie à un accord mondial pour la préservation de la couche d'ozone, avec la mise en place d'un fonds international d'aide aux pays en développement et l’adhésion de l'Inde et de la Chine au Protocole de Montréal.

À partir de 1995, les CFC sont totalement interdits dans l'Union européenne (UE) et leurs substituts, les HCFC, y sont progressivement éliminés. Le 7 décembre, une nouvelle conférence internationale à Vienne aboutit avec difficulté à l'interdiction du bromure de méthyle (autre produit néfaste à l'ozone) et des HCFC dans les pays industrialisés, à l’horizon 2010 et 2020 respectivement. Un peu d’une décennie plus tard, en 2006, des observations menées par la Nasa et l'Agence spatiale européenne (Esa) identifient le plus grand trou dans la couche d'ozone jamais observé au-dessus de l'Antarctique.