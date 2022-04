La jungle amazonienne, une nouvelle armoire à pharmacie pour le monde ?

Pour ne pas perdre tout le savoir ancestral des amérindiens, les botanistes ont répertorié des plantes médicinales dans l'herbier de Guyane. Chaque année, entre cinq et dix espèces sont découvertes grâce à des missions d'exploration, aux fins fonds de la forêt primaire. "Nous allons dans des zones qui étaient très peu prospectés, et nous faisons des inventaires systématiques. Grâce aux collectes, on découvre des espèces qui sont beaucoup plus discrètes, moins abondantes. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir", analyse une botaniste.

Plusieurs de ces plantes sont testées en laboratoire pour en extraire des principes actifs. À l'Institut Pasteur de Guyane, Émeline a identifié dans une sciure d'arbre tropical, un puissant anti-moustique. "La découverte de cette activité insecticide est le fruit de trois ans de travail. Dans le cadre de ce projet, nous avons testé à peu près 85 espèces de plantes. Cela a représenté plusieurs centaines d'extraits qui ont été testés sur des larves de moustiques", explique la chercheuse.

En Guyane, les moustiques véhiculent la fièvre jaune ou encore la dengue. Tuer les moustiques à l'état de larve est donc un enjeu de santé publique. L'insecticide d'Émeline est redoutable dans les lieux de reproduction des moustiques, c'est-à-dire, dans les eaux stagnantes.