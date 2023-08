VIDÉO - Lancement réussi pour la première sonde russe vers la Lune depuis 47 ans

La prédécesseuse de Luna-25, Luna-24, avait été lancée en 1976, époque à laquelle l'URSS faisait figure de pionnier dans la conquête spatiale. Près de 50 ans plus tard, le secteur spatial russe est en difficulté depuis des années en raison de problèmes de financement et de scandales de corruption, en plus désormais de l'isolation du pays du fait du conflit en Ukraine. L'agence Roscosmos est privée de ses partenariats avec l'Occident, et comme pour son orientation diplomatique, Moscou cherche à développer la coopération spatiale avec la Chine. "Nous sommes guidés par l'ambition de nos ancêtres d'aller de l'avant, malgré les difficultés et les tentatives extérieures de nous en empêcher", avait déclaré Vladimir Poutine l'année dernière, prenant pour exemple l'envoi par l'URSS du premier homme dans l'espace, en 1961.