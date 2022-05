Le caractère de votre chien déterminé par sa race ? Une étude va à rebrousse-poil des clichés

C'est bien connu, les chihuahuas sont hargneux, les pitbulls et les rottweilers agressifs, tandis que les labradors sont affectueux. Sauf que non. Si de nombreux traits de caractère peuvent bien être hérités, la race ne permet de prédire que partiellement la plupart des comportements. "La génétique joue un rôle dans la personnalité de tout chien individuellement, mais la race ne permet pas de prédire ces traits efficacement", affirme la chercheuse Elinor Karlsson, co-auteure d'une étude dont les résultats sont parus la semaine dernière dans la prestigieuse revue Science. "Ce que nous avons démontré, c'est que les critères définissant un golden retriever sont ses caractéristiques physiques : la forme de ses oreilles, la couleur et la qualité de son pelage, sa taille. Mais pas s'il est affectueux", explique la chercheuse.

Autrement dit, ce serait donc surtout une histoire d'éducation. "Je connais des petits chiens qui grognent quand le propriétaire veut s'assoir sur le canapé. Il faut bien les éduquer, même s'ils sont petits et en apparence tout mignons", explique le Dr Ariane Silder, vétérinaire à la clinique du centre hospitalier Massila à Marseille, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. Avant les années 1800, les chiens étaient d'abord sélectionnés pour leur rôle dans la chasse, pour garder la maison ou les troupeaux. Mais le concept "de race canine moderne, mettant l'accent sur des idéaux physiques et la pureté de la lignée, est une invention victorienne", souligne l'étude. Les chiens au sein d'une race peuvent avoir des comportements différents, certains ayant hérité des variations génétiques de leurs ancêtres, et d'autres non.