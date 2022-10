VIDÉO - Le soleil, l'astre vital qui nous fascine

Le soleil est une étoile âgée de cinq milliards d'années, et qui devrait encore en vivre autant. Mais pour la Terre, elle est à l'origine de la vie. "Si la Terre était plus près, il ferait trop chaud, et l'eau serait sous forme gazeuse", explique l'astronome Sophie Masson, "et si on était plus loin, la température ne serait pas assez élevée et on aurait de la glace". Notre distance parfaite au soleil nous permet en effet d'avoir de l'eau liquide, qui à son tour permet à la vie de se développer.