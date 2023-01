La couche d'ozone va mieux : pourquoi c'est une TRÈS bonne nouvelle

Enfin une bonne nouvelle pour le climat ! La couche d'ozone, qui protège la Terre et ses habitants des rayons ultraviolets du Soleil, pourrait se reconstituer d’ici à quatre décennies, selon l'ONU. Une heureuse nouvelle, fruit de l’adoption de mesures concrètes et d’une prise de conscience à l’échelle mondiale. "L’élimination progressive de près de 99 % des substances interdites qui détruisent l’ozone a permis de préserver la couche d'ozone et contribué de façon notable à sa reconstitution dans la haute stratosphère et à une diminution de l’exposition humaine aux rayons ultraviolets (UV) nocifs du soleil", se félicitent les experts mandatés par les Nations Unies dans leur rapport publié lundi. On vous explique pourquoi c’est une bonne nouvelle à plus d’un titre.