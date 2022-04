Les start-up françaises à la conquête de l'espace

Mais pour évoluer, ces jeunes pousses ont besoin de soutien. Du coup, les grandes agences gouvernementales les accompagnent technologiquement et surtout financièrement. Elles veulent ainsi développer un SpaceX européen. Il y a aussi un projet de tourisme spatial comme ce ballon stratosphérique. Ce qu'on appelle le New Space français vise désormais les étoiles et rêve, comme SpaceX, de décrocher la Lune.