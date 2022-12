Voyage autour de la Lune en 2023 : Yusaku Maezawa, le milliardaire japonais derrière le premier vol civil

Cela ressemble à un scénario d'un film de science-fiction, ou le synopsis d'une série Netflix. En 2023, huit personnalités vont embarquer dans une fusée SpaceX, pour un voyage de six jours autour de la Lune, le premier vol civil de l'Histoire. À l'initiative du projet, un milliardaire japonais quelque peu excentrique : Yusaku Maezawa.

Passionné d'espace, il s'était déjà illustré en 2021 après avoir déboursé plus de 70 millions de dollars pour se rendre à bord de la Station spatiale internationale. Fondateur du plus gros site de vente en ligne de vêtements au Japon, Zozotown, Yusaku Maezawa, est le 27ᵉ homme le plus riche de son pays, selon le magazine spécialisé Forbes.