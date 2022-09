Méditerranée, un potager sous la mer

Pour Émilio Mancuso, la récolte vient de commencer et elle est très bonne cette année. Pas de parasites, pas de sécheresse, les plantes poussent quatre fois plus vite que sur terre. "Elles sont attirées par la lumière qui est à la surface. L'eau réduit la quantité et l'intensité des rayons du soleil, donc les plantes vont chercher la lumière de la surface et poussent plus vite", explique le coordinateur projet de Nemo's Garden.