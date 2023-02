VIDÉO - De somptueuses aurores boréales observées dans le ciel de France

Un peu plus loin, à côté de Saint-Malo, en Bretagne, les amateurs sont aussi à l'affût. Les aurores boréales sont provoquées par une éruption solaire. C'est quand la matière s'approche de la Terre, qu'elles naissent. "Plus, il y a du vent, plus il y a de matière, plus il y a de vitesse, plus les couleurs sont intenses et denses", nous explique Benjamin Porée, photographe amateur.