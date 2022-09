VIDÉO - En plein dans le mille : les images de l'incroyable mission astéroïde de la Nasa

"L’objectif de la mission Dart, c’est de voir si on est capable de modifier la trajectoire de quelque chose", explique Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef d’Espace & Exploration. "Là, aujourd'hui, on l'a fait avec quelque chose de tout petit. Mais dans le futur, c'est de voir si on serait capable avec quelque chose de beaucoup plus gros et menacerait la Terre."

Dévier la trajectoire d’un astéroïde qui foncerait vers nous, nécessiterait de taper l’objet très loin de la Terre. Ce qui s’est passé lundi soir dernier, c’était un peu comme tirer une fléchette depuis l’Hexagone pour qu’elle se plante dans une pomme à New York. Un exploit historique.