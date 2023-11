Nasa : des astronautes ont perdu leur trousse à outils dans l’espace

D'après le site EarthSky, l'objet "58229 / 1998-067WC" devrait tourner autour de la Terre pendant encore quelques mois. Au fur et à mesure, le sac à outils va descendre en orbite puis, à l'altitude de 113 kilomètres, il se désintégrera dans l'atmosphère terrestre. D'ici là, vous pouvez essayer de le repérer dans le ciel.

Le sac à outils apparaîtra dans la zone située à l'avant du laboratoire spatial. "Au fur et à mesure que le petit objet perdra de l'altitude, il devrait apparaître quelques secondes devant l'ISS au cours des prochains jours, et une minute ou deux devant au cours des prochaines semaines", indique le média américain. Pour connaître les heures de passages de l'ISS au-dessus de votre position, utilisez l'application "Spot the Station".