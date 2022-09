Mission Artémis 1 : comment suivre le trajet vers la Lune de la fusée SLS ?

Bien que reporté une première fois, ce décollage n'en est pas moins historique. Comme tous les événements majeurs de l'exploration spatiale, le décollage de la fusée SLS sera à suivre sur la chaîne YouTube de la Nasa. Le direct, déjà en cours, est accessible en un clic : en suivant ce lien.

Pour autant, cette retransmission ne permettra pas de profiter d'un alunissage en direct. Et pour cause. Pour cette première phase de la mission, la Nasa n'a prévu "que" de propulser la capsule Orion. Cette dernière devra, d'ici à 2025, permettre aux astronautes américains de poser leurs pieds sur la surface lunaire. Ce samedi, cette capsule sera - simplement - placée en orbite autour de la Lune, à une altitude d'environ 100 kilomètres.

Pour rappel, la capsule a été - en partie - réalisée en France. En effet, le module de service européen a été construit par Airbus et assurera la propulsion, l'alimentation électrique et la régulation thermique et approvisionnera les astronautes en eau et en oxygène lors des futures missions. L'agence spatiale européenne (ESA) propose, justement, sur son site de suivre le lancement de la fusée.